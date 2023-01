Carburanti | Urso “Chiesto a Mister Prezzi monitoraggio costante”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ho giànelle scorse settimane auncon la collaborazione della Guardia di Finanza per realizzare un modello di controllo più efficiente e evidenziare subito ogni anomalia e ogni tentativo di speculazione, come sembra siano emersi in alcuni casi eclatanti e non giustificabili in questi giorni”. Lo afferma in una nota il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo.“La prossima settimana – continua– riunirò le associazioni dei consumatori per confrontarci sugli strumenti più idonei”. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).