Carburanti | il governo | rischio speculazioni | no a sconti per tutti

L'esecutivo non cambia decisione sulla rimozione degli sconti sulle accise. Ma il quadro potrebbe cambiare con una media dei prezzi oltre i 2 euro a litro Sui prezzi deiilal momento tiene la linea. Difficile pensare a una retromarcia dopo il mancato rinnovo del taglio delle accise che dal 1° gennaio 2023 ha prodotto aumenti di 18,3 centesimi per ......questo a dispetto della relativa tranquillità che si registra sul mercato dei, il Brent è tornato sotto gli 80 dollari a barile, e della quasi piena ricostituzione delle scorte. Il... Benzina e diesel: perché il governo Meloni non interviene sulle accise Da quando il governo ha cancellato definitivamente tutto lo sconto sulle accise, i prezzi dei carburanti continuano a crescere, ed in Italia è scattata una nuova emergenza. È quanto ha denunciato Asso ...Unem: gli effetti economici del provvedimento sui prezzi di benzina e diesel, pari a 0,183 euro al litro, sono più o meno uguali agli aumenti alla pompa ...