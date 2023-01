Captain Marvel | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 8 gennaio 2023): trama, cast e streaming delStasera, domenica 8 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Canale 5 va in ondadel 2019 co-scritto e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck. Basato sul personaggio fumettistico dellaComics Carol Danvers, è il ventunesimodelCinematic Universe. Il cast include Brie Larson nel ruolo di protagonista, accompagnata da Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Annette Bening, Clark Gregg e Jude Law. La storia, ambientata nel 1995, segue Carol Danvers nel suo percorso per diventare, dopo che la Terra è finita al centro di un conflitto intergalattico tra due mondi alieni. ...

Dove è stato girato il cinecomic? Ecco tutti i luoghi della California e Louisiana che hanno ispirato il film con Brie Larson.