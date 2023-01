Captain Marvel | recensione del film con Brie Larson

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il, 2019. Regia: Anna Boden, Ryan Fleck. Cast:, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Lashana Lynch, Gemma Chan, Djimon Hounsou, Clark Gregg, Lee Pace, Annette Bening, Jude Law. Genere: Fantascienza, azione. Durata: 124 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Disney+, in lingua originale. Trama: Carol Danvers, guerriera del popolo alieno Kree, scopre la verità sul proprio passato quando si ritrova abbandonata sulla Terra. Arrivati al ventunesimo, e privati della zavorra che era Ike Perlmutter con il potere decisionale definitivo, iStudios hanno finalmente potuto puntare su uno dei personaggi più popolari e longevi della celebre casa editrice: Carol Danvers. E del suo debutto sul grande schermo parliamo in ...

Cineblog

...coordinata dal già veterano Keith Giffen che fornirà plot e layout mentre Bill Mantlo (esule... Dall'utilizzareAtom come punto di riferimento per gli eroi, personaggio su cui la DC aveva ...è il film del 2019 che rappresenta una vera e propria rivoluzione all'interno delCinematic Universe: è infatti il primo film ad avere come protagonista assoluta un'eroina. La ... Stasera in tv: “Captain Marvel” con Brie Larson su Canale 5 La richiesta è indirizzata a Carol Danvers, alias Captain Marvel. Con il ventunesimo film dell'universo MCU, il primo che vede una donna assoluta protagonista, scopriamo le origini di uno dei ...Captain Marvel Canale 5 andrà in onda questa sera. La storia segue Carol Danvers nel suo percorso per diventare Captain Marvel.