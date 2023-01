Capri | coppia di scalatori bloccati sui Faraglioni | il video del salvataggio

Agenzia ANSA

I due, della provincia di Bari, raggiunta la cima si sono trovati in difficoltà. Salvati dall'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della ...Il Soccorso alpino e speleologico della Campania è intervenuto aper soccorrere unadi scalatori. I due, originari della provincia di Bari, avevano raggiunto la cima del faraglione di terra e durante la discesa hanno perso la via che porta verso la ... Bloccati su parete faraglione a Capri,salva coppia scalatori (Agenzia Vista) Napoli, 08 gennaio 2023 Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto per soccorrere una coppia di scalatori in difficoltà. Ecco le immagini. / ...I due, della provincia di Bari, raggiunta la cima si sono trovati in difficoltà. Salvati dall'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ...