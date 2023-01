Caos in Brasile | i sostenitori di Bolsonaro assaltano il Parlamento

AGI - Agenzia Italia

... che non ha mai fatto le congratulazioni a Lula per la sua elezione, ha lasciato ilil 30 ... considerato vicino a Bolsonaro e ritenuto da vari leader politici responsabile delnella ...A dicembre u n uomo è stato arrestato con l'accusa di avere piazzato esplosivo in un camion cisterna di carburante , vicino all'aeroporto di Brasilia , per creareinprima dell'... Migliaia di sostenitori di Bolsonaro assediano le sedi istituzionali, è caos in Brasile (Adnkronos) – I sostenitori dell’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro invadono il Palacio do Planalto, sede del governo. I video pubblicati sui social documentano il caos totale all’interno dell’e ...In Brasile centinaia di sostenitori dell’ex presidente Bolsonaro hanno sfondato le transenne e hanno fatto irruzione nella sede del Congresso. Tensione in Brasile, dove centinaia di sostenitori ...