Cannavacciuolo e la promessa per la vita a Samuele a C’è Posta Per Te

(Di domenica 8 gennaio 2023) La prima puntata di C’èPer Te, andata in onda sabato 7 gennaio, si è conclusa con la sorpresa che ha reso protagonista Antonino. Un momento ricco di commozione, dato che lo stesso chef ha ammesso di essersi emozionato e commosso per la storia di cui vi andremo a parlare. Parliamo di un padre, Elio, che ha deciso di fare una sorpresa al figlio. Ecco cosa è accaduto di preciso. La storia di Elio eLa puntata del programma condotto da Maria De Filippi si conclude con la storia di Elio e. Nello specifico, il padre – Elio – entra in studio con l’intento di fare una sorpresa al figlioa cui vuole chiedere perdono. Il ragazzo, 24enne, aveva 10 anni quando l’uomo si è separato dalla moglie e suo figlio, in un certo senso, non ha più fatto ...

Fanpage.it

... salsa di mirtilli, cipolla candita e crema di zucca, che perè un po' troppo amaro. ... All'agognato piano superiore salgono anche Mattia, Francesco S., Ivana (dietrodi usare d'...Lal'ho fatta a lei". In diretta tv ha consegnato il trofeo ai suoi genitori. "Papà ... Fino a qualche settimana fa di Antonino in tv si ricordava solo lo chef. "Lui è il re dei ... C'è posta per te, Antonino Cannavacciuolo e la promessa a ... Il secondo vip ospite della prima puntata di “C’è posta per te”, che torna stasera su Canale 5, è lo chef Antonino Cannavacciuolo. Così come per la storia che ha visto protagonista l’attore turco Can ...Antonino Cannavacciuolo è stato ospite di C’è posta per te per fare una sorpresa a Samuele. A chiamarlo è stato il padre Elio, che vuole chiedergli perdono dopo anni di lontananza. Lo chef stellato ha ...