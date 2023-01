Can Yaman a C’è Posta Per Te | Il Pubblico Protesta!

(Di domenica 8 gennaio 2023) C’èPer Te ha esordito alla grande nella nuova stagione grazie anche alla presenza dell’attore Turco Can. Non tutti però hanno apprezzato l’ospitata di Can alla corte di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo durante la messa in onda della puntata. #ceperte E’ iniziata la nuova stagione della fortunata trasmissione di Canale 5 “C’èper te”. Per la puntata di esordio Maria De Filippi ha chiamato un ospite davvero speciale: l’attore turco Can. L’ex fidanzato di Diletta Leotta, oggi single, ha fatto una sorpresa a Francesca moglie del signor Giuseppe, che da anni segue tutti i suoi lavori televisivi. Cansi è presentato nello studio di Maria De Filippi con lunghi capelli e un outfit aderente che metteva in mostra il suo fisico palestrato. Ha regalato ...

Witty TV

Partenza con lacrime, emozioni e un look bianco da urlo per Maria De Filippi : C'è Posta per Te è tornato, con la formula vincente del sabato sera di Mediaset. In studio, in sottofondo la prima storia straziante di Giuseppe e Francesca: a condurre lei, la De Filippi, con autenticità e grande forza, due caratteristiche che l'hanno sempre contraddistinta in ...a C'è Posta per te 2023 , durante la prima puntata in onda sabato 7 gennaio su Canale 5, ha preso parte ad una dolce sorpresa tra marito e moglie. L'attore turco ha rotto il ghiaccio con una ... Can Yaman: la sorpresa per la moglie di Giuseppe - C'è posta per te Clip | Witty TV L'attore a cuore aperto a C'è posta per te: "Mi sento solo" E' iniziata la nuova stagione dello storico programma e la prima storia della puntata è stata ...IN ESCLUSIVA: NDG, Tommy Dali e Wax ascoltano i loro inediti in radio per la prima volta! IN ESCLUSIVA, solo per voi, su WittyTV NDG, Tommy Dali e ...