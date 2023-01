Calendario Superlega volley 2023 | orari partite 8 gennaio | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) Oggi domenica 8si disputano seivalide per la 14ma giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. Si incomincia alle ore 15.30 con il big match tra Trento e Piacenza: i dolomitici cercano continuità dopo l’exploit in Coppa Italia e di fronte al proprio pubblico se la dovranno vedere con i Lupi, al primo impegno agonistico dopo l’esonero di Lorenzo Bernardi. In contemporanea, l’ambiziosa Milano farà visita al fanalino di coda Siena. Alle ore 18.00 andranno in scena altri due incontri. La capolista Perugia, ancora imbattuta in stagione e con addirittura tredici punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici, incrocerà Verona: trasferta da prendere con le pinze per i Campioni del Mondo, desiderosi di proseguire la propria cavalcata dominatrice. Contemporaneamente si ...