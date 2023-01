Calendario Sport Invernali oggi | orari 8 gennaio | programma | orari | tv | streaming RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023), domenica 82023, saranno di scena diversi: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, slittino e bob. Ci saranno inoltre il Tour de Ski di sci di fondo (valido per la Coppa del Mondo), gli Europei allround di speed skating e l’IBU Cup di biathlon. Terminerà il Tour de Ski 2023 valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo: in Val di Fiemme (Italia) andrà in scena la mass start final climb 10 km tl con la scalata del Cermis. Partenza in linea: gara femminile alle 11.00, gara maschile alle 12.45. Sono 92 gli iscritti complessivi e l’Italia schiererà in totale 10 atleti. In campo femminile le iscritte sono 37, provenienti da 14 Paesi, ed a rappresentare l’Italia ci saranno 4 azzurre: Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e ...