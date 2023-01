Calendario Serie A calcio oggi | orari partite 8 gennaio | programma | tv | streaming DAZN e Sky

(Di domenica 8 gennaio 2023) Sarà una domenica molto importante per laA 2022-2023 di, Campionato tornato finalmente a pieno regime dopo la lunga pausa dettata dal Mondiale., 8, infatti andranno in scena ben cinque sfide facenti parte della diciassettesima giornata, tra cui spiccano le due-crocevia del Napoli e del Milan, ovvero la numero uno e provvisoriamente la numero 3 della classe dopo l’ottavo successo consecutivo della Juventus. I partenopei, reduci dalla sconfitta contro l’Inter, affronteranno allo Stadio Marassi la Sampdoria alle ore 18:00. I rossoneri invece dopo la convincente vittoria con la Salernitana saranno impegnati alle 20:45 nel delicatissimo match d’alta classica contro la Roma, squadra in fiducia dopo l’1-0 rimediato ai danni del Bologna. Tutta laA TIM ...

Sky Sport

Gara di strappi e sostanza che regala anche il primo gol inA della carriera. Nella ripresa ... La prima sfida con i rossoneri è inil 18 gennaio e mette in palio la Supercoppa italiana ...La prima giornata di ritorno dellaA1 2022/2023 di volley femminile ha visto andare in scena quattro match quest'oggi. Ennesima ...14GIORNATA: DATE, ORARI E TV A1 FEMMINILE 2022/2023: ... Calendario Serie A, le partite e gli orari della 17^ giornata Scopri tutte le ultime News sulla Serie A: Risultati in tempo reale, Classifica aggiornata, Marcatori, Statistiche e tutte le Notizie sul Campionato di A - Pagina 482.Scopri tutte le ultime News sulla Serie A: Risultati in tempo reale, Classifica aggiornata, Marcatori, Statistiche e tutte le Notizie sul Campionato di A - Pagina 459.