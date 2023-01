(Di domenica 8 gennaio 2023)di grande importanza per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2023. Le donne, infatti, saranno di scena a Kranjska Gora (Slovenia) per il secondo gigante del fine settimana (prima manche ore 9.30, seconda ore 12.30) mentre gli uomini saranno protagonisti ad Adelboden (Svizzera) nello slalom (prima manche ore 10.30, seconda ore 13.30). LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 Il comparto femminile, quindi, è pronto per la rivincita dopo il primo gigante disputato nella giornata di ieri sulla pista denominata “Podkoren” con Marta Bassino e Federica Brignone pronte nuovamente a sfidare Mikaela Shiffrin, Sara Hector, Petra Vhlova e Tessa Worley. Saranno in palio punti pesanti sia per la corsa alla Sfera di Cristallo, sia per la ...

OA Sport

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Torna in pista Marta Bassino, che cercherà ... COME VEDERE LA GARA IN TV START LIST ILCOMPLETO PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O ...... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Torna in pista Marta Bassino, che cercherà ... ILCOMPLETO SEGUI LA DIRETTA Diretta tv - Le gare saranno visibili su Raisport e su ... Calendario sci alpino oggi: orari domenica 8 gennaio, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara Domenica di grande importanza per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2023. Le donne, infatti, saranno di scena a Kranjska Gora (Slovenia) per il secondo gigante del fine settimana (prima ...Sci, Cdm: Bassino seconda a Kraniska Gora in gigante 07 gennaio 2023 Marta Bassino di nuovo sul podio in gigante nella gara di Coppa del Mondo di sci di Kraniska Gora vinta dalla canadese… Leggi ...