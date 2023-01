Calendario Liga 2022 23 | date | risultati | classifica

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ildella/23:, giornate,del massimo campionato spagnolo Laspagnola, denominataSantander per motivi di sponsorizzazione, come la Serie A ha aperto ufficialmente i battenti nel weekend di Ferragosto con la 1ª giornata del nuovo torneo./23: diciannove squadre lanciano il guanto di sfida al Real Madrid di Carlo Ancelotti, trionfatore dell’edizione 2021/22. LeLa/23 inizia il 13 agosto, con l’anticipo del venerdì della 1ª giornata, e terminerà domenica 4 giugno 2023 con le gare dell’ultima giornata. Come tutti i principali ...

SpazioCalcio.it

Sarà un weekend importante quello in, che ha in cartellone la sedicesima giornata, già avviata con i successi in trasferta del Celta Vigo sull'Elche e del Cadice sul Valencia di Gattuso. La coppia di testa vede il Real Madrid ...Guarda tutti i gol di Kylian Mbappé in Champions League Porto Dalla sesta giornata : VVVPVVV Pausa invernale : dal 25 novembre all'8 dicembre Situazione attuale : 2° in, ottavi di finale Coppa ... Liga, due giornate durante le feste: anche il 31 dicembre, il calendario In Italia si inizia alle 12:30 con Salernitana-Torino e si chiude con il posticipo tra Milan e Roma. In Liga occhi puntati su Atletico Madrid-Barcellona, in Inghilterra la coppa offre il remake del ca ...Chivas sufrió un duro golpe en el último Apertura 2022, porque siempre con la ilusión de pelear por el título de la Liga MX debió soportar una tempranísima eliminación ya en el Repechaje, por lo que n ...