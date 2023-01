Calendario biathlon oggi | orario staffette 8 gennaio | programma | tv | streaming | pettorali

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dopo le sprint e pursuit degli scorsi giorni, la quarta tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 disi chiuderàcon due. Sulle nevi di Pokljuka si inizierà alle ore 11:45 con la staffetta a coppie miste e poi si concluderà con la staffetta a squadre miste che inizierà alle 14:25. In casa Italia si punterà molto sulla seconda gara. Per questa prova il Bel Paese si affiderà infatti a Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per provare a vincere. Patrick Braunhofer e Rebecca Passler prenderanno invece il via nella staffetta a coppie miste con l’obiettivo di conquistare un bel piazzamento. Ledi Pokljuka si potranno vedere in diretta tv, a pagamento, su Eurosport 1 HD e in direttasu Eurosport Player, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW ...