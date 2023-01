Calendario A1 volley femminile 2023 | orari partite 8 gennaio | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) Si chiude oggi la prima giornata del girone di ritorno della Serie A1 di, la prima disputata nel. Già disputate nei giorni scorsi le prime cinque, chiuderanno ildel turno oggi i due posticipi, uno inalle 17:00 ed il secondo che invece prenderà il via alle 19:30. Alle 17.00 scenderà in campo il VeroMilano, terza forza del nostro campionato (seppur momentaneamente raggiunta da Novara). La squadra di Alessia Orro e Miriam Sylla, guidata dal coach Marco Gaspari, è chiamata a rispondere alle altre big del campionato andando a caccia di tre punti sul campo della Wash4Green Pinerolo, penultima in classifica ma in evidente crescita. Il turno verrà dunque chiuso con il match delle 19.30 tra Cuneo Granda S.Bernardo e ...