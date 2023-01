Caldo e piste vuote | uno scenario spettrale - Cronaca - lanazione it

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il nostro reportage dall'Abetone: un'intera economia messa in ginocchio dalle disdette per un inverno che fatica ad ...

LA NAZIONE

Il nostro reportage dall'Abetone: un'intera economia messa in ginocchio dalle disdette per un inverno che fatica ad ...Anche in Europa ilè stato da record con una differenza di +3,4 rispetto al periodo 1980/2010. In Emilia Romagna lesono rimaste chiuse anche sul Cimone (2165 m.). Vedi Anche Crisi ... Caldo e piste vuote, uno scenario spettrale BELLUNO - Niente da fare: il micidiale mix tra temperature primaverili e precipitazioni zero hanno costretto la società Nevegàl 2021 ad arrendersi: impossibile garantire ...Cielo sereno e caldo ad alta quota, nuvole e freddo a fondovalle. Il fenomeno dell'inversione termica, favorito dall'alta pressione, sta portando da giorni a a situazioni di questo tipo anche sulle mo ...