Calciomercato Palermo | ufficiale l’arrivo di Orihuela dal Montevideo City

(Di domenica 8 gennaio 2023): rinforzo sudamericano per la difesa di Corini, èdidalIlsi rinforza in difesa. Dalè arrivato per la squadra di Corini Renzo, difensore classe 2001. Arrivato con la formula del prestito, il contratto è stato depositato il 5 gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mediagol.it

, mercato ancora aperto I riflettori sono sempre accesi sul mercato perché iladesso deve necessariamente coprire la fascia sinistra lasciata libera dalle partenze di Crivello e ...Per quanto riguarda il, prosegue la trattativa col Modena per portare in Sicilia ... Ilha messo sul piatto un'offerta interessante, che prevede un trasferimento a titolo ... Calciomercato Palermo: missione sfoltimento ed obiettivi da centrare. La situazione Calciomercato Palermo: rinforzo sudamericano per la difesa di Corini, è ufficiale l’arrivo di Orihuela dal Montevideo City Il Palermo si rinforza in difesa. Dal Montevideo City è arrivato per la squad ...Un altro rimpianto si aggiunge alla lunga lista degli affarti sfumati per l'Inter gestita dalla proprietà cinese ...