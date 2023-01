Calciomercato Milan – Bennacer | rinnovo ad un passo | i dettagli | News

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ismaele ilhanno trovato l'accordo per ildel contratto: ecco le cifre e idel prolungamento

Pianeta Milan

Il16 e l' Inter addirittura 24). Con i 12 clean sheet collezionati nelle prime 17 giornate, la squadra di Allegri ha il secondo miglior dato di sempre in questa speciale graduatoria: solo una ...I primi diretti verso Milano dove si gioca stasera la sfida colmentre i napoletani erano diretti a Genova per la partita con la Samp. Autostrada del Sole bloccata nel tratto aretino, tra Monte ... Calciomercato Milan – Vice Leao, l’ultima idea di Maldini e Massara Milan, una gara importante quella di stasera allo stadio San Siro. Di fronte un giocatore a lungo seguito proprio dai rossoneri. La gara di questa sera sarà una valida e preziosa occasione per vedere ...Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata 2-2 contro l'Inter. Questo il suo commento sull'esultanza di Galliani ...