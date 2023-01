Calciomercato – Il Napoli segue un giovane talento in Turchia

(Di domenica 8 gennaio 2023) La Serie A è ormai ripresa e con lei si è avviata anche la sessione di mercato invernale. Tutte le squadre italiane sono concentrate sui talenti disponibili sul mercato e anche il, nonostante abbia più volte fatto sapere di non voler stravolgere la rosa, è pronto a non lasciarsi sfuggire importanti occasioni. Gli scout L'articolo

Juventus, le ultime dalla Spagna: Conte, Zidane e quel futuro ancora tutto da scrivere. Zinedine Zidane ©LaPresseIn attesa delle gare die Milan, la Juventus si è piazzata ...Ovviamente, dopo una lunga rincorsa come quella effettuata dalla Juventus in questi ultimi mesi, sarà fondamentale non perdere a, soprattutto per una questione psicologica. Va preparata al ...L'ex difensore del Torino era in diretta sui social e ha urlato "Forza Napoli" mentre era nello spogliatoio della sua squadra a festeggiare il pari ottenuto nel finale contro l'Inter. (da armandoizzor ...Un doppio, gravissimo errore, che è costato due punti pesantissimi ai nerazzurri nella rincorsa al Napoli – il Monza pareggerà al 93' – e ha fatto infuriare tutto il club meneghino, in primis un ...