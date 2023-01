Calciomercato Bayern | Sommer si muove per chiedere la cessione

Calciomercato.com

: Sommer ha chiesto al vicepresidente del 'Gladbach di favorire la cessione del portiere ai bavaresi Yan Sommer si muove di persona per favorire il suo passaggio alMonaco. ...Alnon si porrebbe mai e poi mai il problema che in nome del sacro modulo, che poi in questo caso e della sacra paura, bisogno viscerale di sentirsi il culo coperto, a Chiesa o lo fai giocare ... Inter, cambia tutto per Sommer: Bayern beffato | Mercato L'Inter non può far altro che aspettare giugno, anche se giungono preoccupanti voci di una decisiva accelerata da parte di un altro club ...Calciomercato Napoli, Azzedine Ounahi dell'Angers obiettivo per gennaio. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli vogliono chiudere.