Calcio violento | scontri tra tifosi di Napoli e Roma sull’autogrill dove morì Gabriele Sandri video

(Di domenica 8 gennaio 2023) Una domenica bestiale, quella di oggi, sul fronte del tifo, con i sostenitori delprotagonisti di un agguato ai danni di quelli dellanei pressi dell’autogrill di Arezzo, già tristemente noto per la morte dell’ultrà della Lazio, ucciso da un colpo di pistola di un poliziotto. L’A1 è rimasta bloccata a ora di pranzo tra Monte San Savino e Arezzo peravvenuti tra circa trecentodiall’altezza dell’area di servizio di Badia Al Pino. Nei violentiun tifoso giallorosso è rimasto ferito. L’uomo è stato soccorso e portato all’ospedale di Arezzo. Il tratto dell’autostrada è stato poi riaperto poco prima delle 14 e per alcune ore si sono registrati 15 km ...

Secolo d'Italia

