Calcio | Serie A | tre partite e tre pareggi nelle partite della domenica pomeriggio

(Di domenica 8 gennaio 2023) Si sono concluse da pochi minuti lesessione pomeridianale17esima giornataA 2022-2023. Ecco come sono andate le cosetrein agenda. Salernitana-Torino 1-1 (h 12.30) All’Arechi finisce ino, la partita fra le due squadre granata del massimo Campionato Italiano. Ospiti in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Sanabria, padroni di caso in grado diare in apertura di ripresa per effettorete di Vilhena. Un punto che consente a entrambe di smuovere la classifica: campani a quota 18, piemontesi a 23. Spezia-Lecce 0-0 (h 15.00)Il match salvezza del “Picco” offre intensità e occasioni, ma non ...

Sampdoria - Napoli: diretta tv e streaming Sampdoria - Napoli, gara valida per la 17ª giornata del campionato diA e in programma alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris, sarà visibile in ...I precedenti Le due squadre si sono affrontate 102 volte inA e c'è un perfetto equilibrio nei precedenti: 37 vittorie per parte, con 28 pareggi. La Dea ha vinto solamente nove volte su 51 in ... Partite e orari della 17ª giornata di Serie A Un punto che muove la classifica. E che il Sangiuliano si tiene ben stretto, perché è vero che a fine primo tempo si trovava in vantaggio 2-0, ma poi nella ripresa è stato rimontato e ha rischiato di ...Doppio legno per gli ospiti e la sfida salvezza termina con un punto ciascuno, Spezia a 15 lunghezze e Lecce a 19 ...