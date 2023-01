Calcio | Serie A | Lazio-Empoli 2-2 | Marin agguanta il pari al 94'

(Di domenica 8 gennaio 2023) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Clamoroso finale allo stadio Olimpico. Ladi Maurizio Sarri non riesce a tornare al successo e dopo il ko con il Lecce rimedia solo il2-2 con l'. I biancocelesti dopo aver sostanzialmente comandato tutta la sfida, con le due reti di Felipe Anderson al 2' e di Zaccagni al 54', ha subito gol all'83' con Caputo soffrendo nel finale e subendo la beffa conal 94'. I biancocelesti con questosalgono a 31 punti, mentre la squadra di Zanetti si porta a 19 punti. Sarri per la sfida in casa ritrova Luis Alberto in mediana e Felipe Anderson in attacco, al fianco di Immobile e Zaccagni. Da parte sua Zanetti sostituisce lo squalificato Akpa Akpro con Fazzini, confermando per 10/11 l'undici della ''Dacia Arena'' con Baldanzi e Satriano alle spalle di Caputo.

