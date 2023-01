Calcio | Serie A A Marassi la Samp ricorda Vialli e Mihajlovic

(Di domenica 8 gennaio 2023) In tribuna le scritte: "We Love G. V.9" e "Grazie di tutto Sinisa". GENOVA - "Bomber, campione, leggenda". Così recita lo striscione della gradinata Sud della stadio di, in ricordo di Gianluca ...

Affaritaliani.it

... "position": 1, "name": "", "item": "https://www.itasportpress.it//" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "A", "item": "https://www.itasportpress.it/- a/" }...In onore di Mihajlovic, infine, lo striscione: "Esempio per questo, storia della nostra maglia. Grazie di tutto Sinisa". - foto Image - . xh9/pdm/red 08 - Gen - 23 18:55 8 gennaio 2023 Calcio: Serie A, Lazio-Empoli 2-2, Marin agguanta il pari al 94' Chieti Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale: Il 2023 del Chieti inizia con un pareggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Allo stadio “F. Di Tella ...UNITED RICCIONE (4-3-3): Pezzolato; De Silvestro, Syku (24’st Colacicchi), Biguzzi, Lo Duca (32’st Artur); Benedetti, Bellini (1’st Abonckelet), Lordkipanidze; Ferrara, Mokulu, D’Antoni (10’st Vassall ...