Calcio | Napoli vittorioso a Genova per 2-0 con la Sampdoria Consolidato il primo posto in Serie A

(Di domenica 8 gennaio 2023) Reazione d’orgoglio del, che si lascia alle spalle la sconfitta di San Siro (0-1 con l’Inter al rientro dopo la lunga sosta per il Mondiale) ed espugna il Marassi dibattendo per 2-0 lain una partita valevole per il diciassettesimo turno dellaA 2022-2023 dimaschile. Decisivi i gol firmati da Victor Osimhen e da Eljif Elmas (su rigore), che proiettano gli azzurri a +7 sulla Juventus e a +10 sull’Inter in attesa di conoscere il risultato di Milan-Roma (in programma stasera alle 20.45), con i rossoneri attualmente a -8 dalla compagine campana. I liguri restano invece in zona retrocessione, a -6 dal quartultimodello Spezia che vorrebbe dire salvezza. Ottimo approccio al match per il, che si procura subito un ...