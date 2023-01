Calcio | Napoli; Spalletti | con Juve importante | non determinante

Spazio Napoli

Iltorna al successo dopo il ko con l'Inter in questo inizio di 2023. La squadra di Spalletti si ...nel match della 17esima giornata della Serie A grazie ai gol di Osimhen ed Elmas sudi ..."E' una partita importantissima ma non determinante. Giochiamo contro una delle squadra più forti". Luciano Spalletti inquadra così la sfida di venerdì al San Paolo quando ilaffronterà la Juventus. Di certo può archiviare con soddisfazione il successo al cospetto di una Sampdoria che ha provato fino all'ultimo a fare lo sgambetto ai partenopei: "Avevamo di fronte ... Calciomercato Napoli, pronto il doppio colpo dal Bari: si può chiudere per giugno Il Napoli torna alla vittoria dopo il ko contro l'Inter, battendo 2-0 la Sampdoria a Marassi. Matteo Politano, che si è visto respingere un calcio di rigore sul palo da Audero, commenta così su Instag ...Le dichiarazioni del giocatore del Napoli, Elijf Elmas, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sulla Sampdoria in trasferta ...