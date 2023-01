(Di domenica 8 gennaio 2023) E’ stata un’Epifania molto triste per gli appassionati die di sport. La notizia della morte di, a 58 anni, per un tumore al pancreas ha colpito emotivamente tutti. Nel giro di poche settimane si è dovuto fare i conti con la scomparsa del grande Pelé e di Sinisa Mihajlovic e quella diè solo l’ultima della serie in cui il “Pallone” si è trovato a piangere i campioni del passato. “Un ospite indesiderato e un compagno di viaggio che avrei volentieri evitato“, in questo modo l’aveva definito nel suo ruolo di capo delegazione degli azzurri l’ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, culminato con la spedizione straordinaria degli Europei 2021. La pausa da questo incarico era stata una sorta di campanello d’allarme, visto che lo stessoaveva affermato la ...

OA Sport

... scrive oggiGravina, numero uno della Figc, in una lettera. E, dopo giorni di silenzio, ... Il caloroso abbraccio dei tifosi e degli appassionati diche ha accompagnato la tua ...... addetti ai lavori: nessuno si è chiamato fuori nel ricordare la figura di Gianluca Vialli, morto venerdì scorso per un tumore al colon e ora anche il presidente della FigcGravina ha voluto ... Calcio, Gabriele Gravina: "Gianluca Vialli ha reso speciale un gruppo di persone normali" E’ stata un’Epifania molto triste per gli appassionati di calcio e di sport. La notizia della morte di Gianluca Vialli, a 58 anni, per un tumore al pancreas ha colpito emotivamente tutti. Nel giro di ...Gianluca Vialli è forse un emblema di un calcio poetico che non esiste più. Un guerriero che cade e si rialza continuamente, sempre con il sorriso sul volto. Oggi se ne parla all’infinito, ma quelle i ...