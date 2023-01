Cade dal monopattino a Roma | si ferisce e sanguina | il farmacista | «È straniero? Vabbè | che vuoi che sia…»

(Di domenica 8 gennaio 2023) Scene di ordinario razzismo a, dove un uomo, dopo aver avuto un incidente autonomo con il, si è visto rifiutare le cure dalche, con noncuranza, neanche si è avvicinato per prestare soccorso, liquidando la vicenda con una frase shock. È successo questa mattina nel VI Municipio delle Torri, via di Tor Bella Monaca. A raccontarlo una testimone diretta dell’accaduto, Antonietta. L’uomo, proveniente probabilmente da uno stato in cui le cure mediche si pagano, è appena caduto dal suo, vecchio e malandato, ed è rimasto ferito.vistosamente dalla mano e da un ginocchio, ma nessuno si ferma per aiutarlo. Il racconto di Antonietta “Cammino per strada e vedo una persona caduta dale vedo che ha del sangue che esce dal ginocchio e dalla ...

MilanoToday.it

Quindi chi, per vari motivi, fa una colazione leggera ma nonin eccessi durante il resto della ... due per gli uomini, portasse più benefici per la salute che astenersi completamenteconsumo ...Non c'è nulla da salvare dopo una prestazione così negativa, népunto di vista caratteriale né da quello tecnico: la differenza è stata abissale. Forse Atria è stato l'unico a salvarsi, ci ha ... Ruba il cellulare alla ex, poi cade dal tetto di casa: uomo grave Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Federico Benedusi | Al decimo tentativo Eli Tomac è finalmente riuscito a fare sua la grande apertura del Supercross, sfatando una maledizione che ad un certo ...