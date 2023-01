Buon compleanno Aurelio Candido | Manuela Arcuri | Manuel Locatelli…

TGCOM

Palmese (6) e Suero (5) sono le più attive in questo set che può contare anche su unapporto ... Gli regaliamo unspeciale, per lui festa doppia per il 50°'. LUVO BARATTOLI ...Bologna, 7 gennaio 2023 " Il prossimo febbraio ricorrerà unorribile: quello dell'inizio della guerra tra Ucraina e Russia. Il 20 febbraio 2014 ...equestre ucraino stava godendo di un... Buon compleanno Nek (ANSA) - ALESSANDRIA, 07 GEN - "Anche se soffrivi hai mandato un videomessaggio a papà per dargli forza, non ti dimenticheremo. Grazie Gianluca". Andrea Tacconi, anche a nome ...In occasione del compleanno del maestro Paolo Conte, Gli Ambasciatori per lo sport della città di Asti hanno donato al musicista astigiano la maglia ...