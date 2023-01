Brescia | 16enne travolto e ucciso da due auto nel centro di Iseo

(Di domenica 8 gennaio 2023) Un ragazzo di 16 anni è statoieri sera da duein una carambola avvenuta a, in provincia di. Il ragazzo non è sopravvissuto al tremendo doppio impatto avvenuto nella centralissima via Roma, chiusa poi al traffico per i rilievi delle forze dell'ordine. Il giovane, che in un primo momento non era stato identificato, è stato riconosciuto dai genitori.

