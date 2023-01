Brasilia | Lula decreta intervento federale nel DF

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il presidente del Brasile Luiz Inácioda Silva ha annunciato in diretta dalla regione di San Paolo di avereto l'nel Distretto di(DF) in seguito all'assalto ...

Open

Brasile:non è ama convoca i ministri Il presidente brasiliano, Luiz Inacioda Silva, non si trova in questo momento a, dove migliaia di sostenitori dell'ex presidente ......di sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro hanno assaltato il palazzo del congresso a. La ... Il caos nel paese deriva dal mancato riconoscimento della vittoria dialle elezioni ... Infiltrazioni, tappeti divelti e quadri mancanti. Ecco come Bolsonaro ha lasciato a Lula il palazzo presidenziale di Brasilia “Tutti i responsabili saranno individuati e giudicati“, ha aggiunto Lula. L’intervento federale nella sicurezza nel distretto di Brasilia sarà fino al 31 gennaio. La sicurezza del distretto di ...Scontri con la polizia che usa ordigni stordenti e lacrimogeni. Centinaia di sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno sfondato il blocco istituito dalla Polizia Militare e hanno ...