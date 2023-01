(Di domenica 8 gennaio 2023) 'Profondamente preoccupato per quanto sta accadendo in. La democrazia deve essere sempre rispettata. Il Parlamento europeo sta da parte del Governoe tutte le istituzioni legittimamente e ...

TGCOM

Tajani: 'condanna' 'Sto seguendo con preoccupazione quanto sta accadendo in. Ogni atto di violenza contro le istituzioni democratiche deve essere condannato con grande fermezza. I ...I manifestanti pro - Bolsonaro assaltano il Congresso, caos in- VIDEO Le immagini dei ... ndr) si sfaldi e ci sia unaopposizione anche delle forze politiche a me più distanti. ... Brasile, Ue: "Ferma condanna all'assalto: "Siamo al fianco di Lula" | Usa: "Fermare subito queste azioni" I sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno fatto irruzione nel palazzo del Congresso e hanno preso d’assalto anche l’edificio del Planalto, sede dell’Esecutivo e, secondo quanto ...Ormai la sinistra per dare addosso al governo e al centrodestra si attacca a tutto, anche al clamoroso assalto dei sostenitori dell'ex presidente ...