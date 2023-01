Brasile | Tajani condanna violenza | “Rispettare risultato elezioni”

Leggi su italiasera

(Di domenica 8 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Sto seguendo con preoccupazione quanto sta accadendo in. Ogni atto dicontro le istituzioni democratiche deve essereto con grande fermezza. I risultati elettorali vanno sempre e comunque rispettati”. Lo scrive su twitter il ministro degli Esteri Antoniocommentando l’assalto alle istituzioni a Brasilia da parte dei sostenitori di Jair Bolsonaro. “Con Lula, col popolo brasiliano con la democrazia”, twitta il segretario del Pd, Enrico Letta. “L’attacco alle Istituzioni da parte dei sostenitori di Bolsonaro è gravissimo: chi crede davvero nella democrazia non può restare in silenzio. Solidarietà e massima vicinanza al Presidente Lula, al popolo brasiliano”, il messaggio del leader M5S Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Italia Sera.