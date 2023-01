Brasile | sostenitori di Bolsonaro irrompono nel Parlamento | scontri con la polizia

Corriere della Sera

La polizia brasiliana ha usato dei candelotti di gas lacrimogeni per cercare di respingere centinaia didell'ex presidente di estrema destra che si sono riversati fuori dal Congresso di Brasilia, una settimana dopo l'insediamento del presidente di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva20.20,Bolsonaristi assalto Parlamento Centinaia didell'ex presidente brasiliano Bolsonaro hanno assaltato la zona del Parlamento a Brasilia riuscendo a entrare nello spazio esterno che ... Brasile, sostenitori di Bolsonaro invadono il Parlamento: scontri con la polizia Scontri tra sostenitori di Bolsonaro e la polizia fuori dal palazzo di Planalto (Ansa) Scontri tra sostenitori di Bolsonaro e la polizia fuori dal palazzo di Planalto (Ansa) Scontri tra sostenitori di ...I sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno fatto irruzione nel palazzo del Congresso. La polizia brasiliana ha usato dei candelotti di gas lacrimogeni per cercare di respingere c ...