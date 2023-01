Corriere della Sera

- Sono ore di forte tensione ina causa delle manifestazioni in corso nella capitale Brasilia. Manifestanti pro - Bolsonaro hanno, infatti, preso d'assalto la spianata dinnanzi al Congresso, ...Cosa succede ine il precedente negli Usa Chi sostiene Bolsonaro non accetta la vittoria di ... durante il quale idel presidente degli Stati Uniti d'America uscente Donald Trump ... Brasile, sostenitori di Bolsonaro invadono il Parlamento: scontri con la polizia Caos in Brasile. Centinaia di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro hanno assaltato la zona del Parlamento a Brasilia, riuscendo a entrare nello spazio esterno che circonda il Palazzo.Roma, 8 gen. (LaPresse) - Un gruppo di sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha sfondato il blocco istituito dalla Polizia Militare e ha ...