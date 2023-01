Brasile in lutto | è morto Roberto Dinamite ex leggenda del Vasco da Gama

Agenzia ANSA

Ilperde un altro pezzo importante di storia del calcio e piange la scomparsa di Roberto Dinamite Ilperde un altro pezzo importante di storia del calcio e piange la scomparsa di Roberto Dinamite. L'ex attaccante e leggenda del Vasco da Gama aveva 68 anni e in Europa ha giocato anche con il ..La svolta quando lascia il: il Barcellona lo paga 800.000 dollari e nel gennaio del 1980 il bomber si veste d'azulgrana ma in Liga sarà un fallimento totale. Si rifarà tornando al Vasco Da ... Brasile in lutto, morto ex bomber Roberto Dinamite All'età di 68 anni è morto Roberto Dinamite, ex centravanti e leggenda del Vasco da Gama. Il comunicato del club brasiliano: "La società comunica con profonda tristezza la morte del più grande idolo d ...Un altro grave lutto ha colpito il calcio: è una giornata molto triste per il mondo del pallone. E’ morto Roberto Dinamite, ex attaccante del Brasile, idolo del Vasco Da Gama e protagonista anche con ...