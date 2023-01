Brasile | i sostenitori di Bolsonaro assaltano Parlamento | arresti Lula | «Terrorismo» L’ex presidente | «Rispetto la democrazia»

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ripreso il controllo del, del palazzo presidenziale e della Corte Suprema. I media brasiliani indicano almeno 150 fermi, per il ministro della giustizia sono più di 200 e per il governatore di Brasilia 400

L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, che si trova negli Stati Uniti, domenica ha condannato in modo blando il tentativo di colpo di Stato promosso dai suoi sostenitori più radicali. La polizia brasiliana ha usato dei candelotti di gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Brasilia come Capitol Hill, l'assalto dei sostenitori di Bolsonaro. I sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, dopo tanti giorni di tensione e proteste sono passati dalle minacce ai fatti. Hanno fatto irruzione nel palazzo del Congresso, oltre a prendere il controllo di altre sedi istituzionali. Una folla di sostenitori dell'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha assaltato il palazzo del Congresso a Brasilia. La polizia, schierata a difesa della sede istituzionale, ha risposto con gas lacrimogeni.