Brasile | assalto al Parlamento | i supporter di Bolsonaro invadono la Corte Suprema – VIDEO

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 8 gennaio 2023) Brasilia – Un folla di sostenitori dell’ex presidente delJairha assaltato a Brasilia il palazzo del Congresso, lae la sede del governo. La polizia, schierata a difesa dell’area, ha lanciato lacrimogeni, ma non è riuscita ad evitare l’avanzata della folla. WATCH: The moment barricades were breached at the National Congress in Brazil. pic.twitter.com/6Cv0ZgpdLM — ALX ?? (@alx) January 8, 2023 I manifestanti hanno forzato il cordone di polizia e sono riusciti a irrompere in diversi edifici istituzionali. Centinaia di persone sono entrate nel Congresso e nella sede della: nel palazzo del Tribunale Supremo sono intervenuti rapidamente reparti delle forze di sicurezza che hanno preso il controllo della situazione e bloccato diversi ...