Brad Pitt pensa al ritiro dopo aver venduto la sua casa di produzione?

Tag24

Gennaio è il mese di BABYLON, il nuovo film di Damien Chazelle con. Dal cinema europeo si attendono tanti titoli tra cui JEANNE DU BARRY con il ritorno di Johnny Depp e a Pasqua THE PALACE, ...Ha conquistato sei candidature 'Everything Everywhere All at Once', seguito dal dramma sulla Hollywood dell'epoca d'oro 'Babylon' con cinque chance ai 'Globi d'Oro' (uno per) alla pari con ... Brad Pitt fidanzata, età, divorzio, film e carriera dell'attore oggi Brad Pitt racconta la propria rinascita, sia come uomo che come attore: a 59 anni si è ripreso l'amore insieme a Hollywood ...I più sorprendenti sono i sessantenni del 2023, a partire da Brad Pitt che li compie il 18 dicembre. Prima di lui ilcollega Johnny Depp, che arriva ai 60 il 9 giugno accompagnato dalla scia di polemic ...