“Botte a me e mio fratello” C’è Posta per Te | racconto choc | la storia di Osvaldo colpisce

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 8 gennaio 2023) C’èper Te, ladie della mamma. Come sempre Maria De Filippi affronta in studio situazioni familiari difficili, rapporti conflittuali e risentimenti mai sopiti. Stavolta protagonisti sono un figlio e una madre che ormai da tempo non hanno più contatti., infatti, non perdona la madre, la signora Patrizia, per le sue numerose relazioni. Non solo, si tratta di rapporti con uomini diversi che spesso hanno portato a delle gravidanze e quindi a dei figli. Patrizia vuole recuperare il rapporto cone contatta Maria De Filippi per chiederle una mano. L’ultima volta che i due si sono visti c’è stato un litigio e la rottura definitiva. La donna stava parlando con un uomo per cercare lavoro,la vede, poi la aspetta per urlarle contro tutto il suo ...