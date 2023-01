Bologna-Atalanta | Gasperini | “Thiago Motta sta dando un’impronta Tempo effettivo? Non mi piace”

(Di domenica 8 gennaio 2023) “staalla squadra, sta seguendo quello che è il suo modo di intendere il calcio”. Lo ha detto il tecnico dell’, Gian Pieroa proposito della partita contro ilal Dall’Ara di lunedì. L’allenatore è contrario all’introduzione del: “Non mi, c’è il rischio di allungare le partite perché tanto uno può pensare ‘tutto verrà recuperato’. Per me il calcio è ritmo, non è certo il football americano con la pubblicità in mezzo. Bisogna trovare qualche rimedio, colsi rischia di giocare due ore e mezzo, la partita rischia di diventare ancor più lenta e brutta”. Sull’infermeria: “Zapata ha recuperato ...

Fantacalcio ®

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A traAlla vigilia della partita di Serie A tra, l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni sul match. Ecco la conferenza stampa ...CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Juventus* 37; Milan 36; Inter *34; Lazio e Roma 30;28; Udinese* 25; Fiorentina* 23; Torino 22;19; Empoli, Lecce e Monza* 18; Salernitana 17; ... Bologna-Atalanta: la conferenza stampa di Thiago Motta Domani sera alle 20,45 andrà in scena allo Stadio Renato Dall'Ara il match fra Bologna e Atalanta, valido per la 17esima giornata di Serie A.La Nazione, storico quotidiano di Firenze, fa il punto sul calciomercato, sia in entrata che in uscita, della Fiorentina. Alla luce delle assenze dalla lista dei selezionabili per la partita di ieri c ...