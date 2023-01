Bollettino medico

Leggi su seriea24

(Di domenica 8 gennaio 2023) In tre hanno lasciato la gara anzitempo domenica contro il Sidtirol. Mirko Antonucci ha dovuto rinunciare alla chiamata della Nazionale ma l'ecografia di controllo eseguita ieri fa ben sperare. Nessuna lesione al muscolo ileo-psoas, un affaticamento che potrà essere smaltito in vista della gara a Como di lunedì. Controlli quest'oggi anche per Andrea Danzi e Mamadou Tounkara. Il primo sarà in ogni caso assente al Sinigaglia assieme a Romano Perticone, fermati entrambi per un turno dal Giudice sportivo (clicca QUI per il comunicato).L'ecografia ha evidenziato una lesione di 1º ai flessori della coscia sinistra sia per Danzi che per Tounkara.