Bob | tripletta tedesca nel 2 a Winterberg Laura Nolte si impone nuovamente

(Di domenica 8 gennaio 2023)è la padrona di. Si chiude qui l’appuntamento teutonico per la Coppa del Mondo di bob al femminile: dopo essersi imposta nel monobob la teutonica si ripete anche nel 2, disciplina nella quale è detentrice del titolo olimpico, agguantato l’anno scorso in Cina a Pechino. Per lei questa è la quarta affermazione sul catino di casa, di gran lunga il suo preferito. Oggi è stato un vero e proprio dominio: miglior tempo in entrambe le run e crono conclusivo di 1’53”74. A completare la festa della Germania ci pensano Lisa Buckwitz che si assesta seconda a 35 centesimi di ritardo, e Kim Kalicki, terza staccata di 46 centesimi, per una super. La statunitense Kaillie Humprhies è quarta, mentre completa la top-5 l’australiana Breeana Walker. Foto: Lapresse

OA Sport

Completano la top - 5 il britannico Brad Hall e l'elvetico Michael Vogt. Foto: Lapresse... 34 anni e 108 giorni (Chelsea - Real Madrid, 06/04/2022) Chi ha segnato unaall'esordio in Champions League Van Basten ha esordito in grande stileThomas/Getty Images Marco van Basten ... Bob: tripletta teutonica nel 2 a Winterberg. Si impone nuovamente Laura Nolte Laura Nolte è la padrona di Winterberg. Si chiude qui l’appuntamento teutonico per la Coppa del Mondo di bob al femminile: dopo essersi imposta nel monobob la teutonica si ripete anche nel 2, discipli ...Il periodo natalizio è quello in cui si vuole essere il più impeccabile possibile. Ecco gli esempi delle dive e delle influencer, per ispirarsi a loro dalla testa ai piedi. In questo caso, soprattutto ...