Bob | la Germania domina sul budello di Winterberg | successi di Nolte e del quartetto maschile

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nella tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 di bob disputata a, la tedesca Laurahato la gara, concedendo il bis anche nel 2 dopo la vittoria nel monobob. Si tratta del quarto successo tra le mura amiche per l’atleta teutonica, che ha chiuso con un tempo di 1’53”74. Salgono sul podio insieme a, Lisa Buckwitz, a soli 35 centesimi di ritardo, e Kim Kalicki, terza staccata di 46 centesimi. Nella top five della classifica si piazzano anche la statunitense Kaillie Humprhies e l’australiana Breeana Walker. Per quanto riguarda, invece, il bob a quattroè ancora laad alzare le braccia al cielo: ilteutonico composto da Friedrich/Margis/Bauer/Schueller ha sconfitto col tempo complessivo di 1’49?07, i britannici ...

CONI

I risultati della gara di Winterberg () valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 dia due. Sul budello tedesco la vittoria è andata ai padroni di casa Johannes Lochner e Georg Fleischhauer, che firmando il miglior tempo in ...... - All Quiet on the Western Front () - Argentina, 1985 (Argentina) - Close (Belgio/Francia/... - Jeff Bridges, The Old Man - Kevin Costner, Yellowstone - Diego Luna, Andor -Odenkirk, Better ... Coppa del Mondo: azzurri di skeleton e di bob pronti all'esordio ... La Germania trionfa nel bob a quattro maschile di Coppa del mondo sul budello casalingo di Winterberg. Il quartetto teutonico composto da Friedrich/Margis/Bauer/Schueller ha sconfitto col tempo comple ...Laura Nolte è la padrona di Winterberg. Si chiude qui l’appuntamento teutonico per la Coppa del Mondo di bob al femminile: dopo essersi imposta nel monobob la teutonica si ripete anche nel 2, discipli ...