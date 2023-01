(Di domenica 8 gennaio 2023)rimette le cose in chiaro: nella sua specialità è lui il padrone. Dopo la brutta sconfitta (era arrivato comunque secondo) di Park City il tedesconelladeldi bob a 4 imponendosi in casa in quel di. Per il teutonico terzo successo in stagione, ad allungare un palmares che ormai è diventato un pallottoliere. Il teutonico ha distrutto tutti nella prima run e ha gestito nella seconda con pista molto rovinata chiudendo con il crono di 1’49”07. Alle sue spalle il vincitore dell’ultima tappa statunitense, il britannico Brad Hall, staccato di 18 centesimi, autore del miglior tempo nella seconda discesa rimontando addirittura dsesta piazza. A completare il podio troviamo ...

OA Sport

Secondo posto per Michael Vogt nella tappa didel Mondo dia due di Winterberg. Il 25enne, in coppia con Sandro Michel, stato battuto solo dal duo tedesco Johannes Lochner/Georg Fleischhauer per 14 ...I risultati della gara di Winterberg (Germania) valevole per ladel Mondo 2022/2023 dia due. Sul budello tedesco la vittoria è andata ai padroni di casa Johannes Lochner e Georg Fleischhauer, che firmando il miglior tempo in entrambe le manches hanno ... Bob, Coppa del Mondo Winterberg 2023: Francesco Friedrich torna alla vittoria nel 4. Quindicesimo Variola La Germania trionfa nel bob a quattro maschile di Coppa del mondo sul budello casalingo di Winterberg. Il quartetto teutonico composto da Friedrich/Margis/Bauer/Schueller ha sconfitto col tempo comple ...Laura Nolte è la padrona di Winterberg. Si chiude qui l’appuntamento teutonico per la Coppa del Mondo di bob al femminile: dopo essersi imposta nel monobob la teutonica si ripete anche nel 2, discipli ...