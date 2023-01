Agenzia ANSA

È stato l'ad avvertire i tedeschi delle intenzione del 32enne iraniano che preparava un attentato in Germania e che è stato arrestato nel Nordreno - Vestfalia. Lo scrive la. Secondo il tabloid, gli ...BERLINO - La soffiata è arrivata da servizi segreti di un Paese "amico" - cheidentifica nell'americana - che avrebbero messo in guardia la procura generale tedesca dal rischio di una bomba biologica. E intorno alla mezzanotte è scattato il blitz. Le forze speciali Sek ... Bild, l'Fbi avvertì di rischio attacco biologico in Germania - Europa Bei der Durchsuchung im deutschen Ruhrgebiet wegen eines möglicherweise geplanten Anschlags haben die Ermittler in der Wohnung des Verdächtigen keine Giftstoffe gefunden.Mit Gasmaske und Schutzkleidung stürmten Beamte die Wohnung des terrorverdächtigen 32-Jährigen. Er soll einen Anschlag mit Giftstoff in Deutschland geplant haben. Anti-Terror-Ermittler haben in der Na ...