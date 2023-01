Biathlon | l’Italia è seconda nella staffetta mista di Pokljuka! Vince la Francia | terza la Svezia

(Di domenica 8 gennaio 2023) Si conclude con un podio per gli azzurri a Pokljuka, in Slovenia, la quarta tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di: a far calare il sipario sulle competizioni è la4×7.5 km, che viene vinta dalla, madi Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi chiudedavanti allaprima frazione il norvegese Filip Fjeld Andersen prova subito a scappare dopo il poligono a terra, sfruttando rapidità e pulizia al tiro. Didier Bionaz apre male ma compensa bene con una ricarica. Nel tiro in piedi è il francese Fabien Claude ad andare in fuga complici le tre ricariche utilizzate dalla Norvegia. Bionaz usa un’altra ricarica e resta nel più immediato gruppo inseguitore. Nell’ultimo giro ...

OA Sport

Nicola Romanin è il vincitore nella categoria senior, che non ha assegnato titoli italiani ma preziosi punti per la CoppaFiocchi:'atleta portacolori del centro sportivo Esercito chiude con ...... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 die, come da ... Per quanto riguarda, Patrick Braunhofer e Rebecca ... LIVE Biathlon, staffette Pokljuka 2023 in DIRETTA: Italia seconda dopo tre frazioni nella mixed relay! Francia prima