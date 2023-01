(Di domenica 8 gennaio 2023) Novesono morte e16 sono stateindopo aver bevuto un liquore alcolico preparato in. Siamo a Chivacoa, un villaggio agricolo nel centro-ovest del Venezuela: la tragedia si è consumata nei giorni scorsi, durante i festeggiamenti per il nuovo anno. La notizia dell’accaduto è stata diffusa dal governatore di Yaracuy, Julio Leon, che ha confermato i decessi e i ricoveri spiegando che la causa è stata “avvelenamento da etile di un prodotto artigianale non approvato dalle autorità sanitarie”. Sull’accaduto è stata aperta un’indagine: la polizia locale ha ascoltato tutti i presenti alla festa privata e ha fatto un sopralluogo sul posto, prelevando dei campioni del liquore artigianale incriminato per farlo analizzare. Una fonte della polizia ha detto che l’alcol è stato ...

Il Fatto Quotidiano

... secondo Scafato spiegherebbe la ragione per cui non tutti coloro chealcol in quantità ... di tale suscettibilità individuale, affinché possano evitare di bere qualunque quantità di; ...Tuttavia, è anche vero che le personerelativamente una quantità disuperiore al normale considerando il breve lasso di tempo in cui vengono serviti i pasti: alcuni potrebbero quindi ... Bevono alcolici fatti in casa: 9 morti e altre 16 persone ricoverate in ospedale Nove morti e ben 16 ricoverati per avvelenamento, tutto a causa di un alcolico preparato artigianalmente che si è dimostrato letale. Leggi anche > La proposta di matrimonio a Capodanno finisce male: ...Secondo uno studio internazionale nei paesi sviluppati assumono meno alcol, tabacco e cannabis, e commettono meno reati: c’entrano diversi fattori ...