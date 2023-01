Bereszynski al Napoli | le cifre dell’affare

CalcioNapoli24

Calciomercato- Imprevisto di mercato in casa partenopea all'indomani dell'arrivo di Bartosz. Non direttamente ma indirettamente poiché un affare saltato in casa Sampdoria fa slittare il ritorno ...Sampdoria (3 - 5 - 2): Audero; Ferrari, Murillo, Amione;, Rincon, Villar, Djuricic, Murru; Sabiri, Gabbiadini. All.: Dejan Stankovic(4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, ... UFFICIALE - Bereszynski ha scelto il numero di maglia: annuncio SSC Napoli | VIDEO L’Inter non poteva permettersi di non presentarsi al massimo della condizione alla sfida contro il Napoli. Lo staff di Spalletti, invece, ha puntato al lungo periodo, forte del vantaggio in classifica ...Sampdoria-Napoli mette di fronte una squadra che lotta per la salvezza e la capolista di Serie A: guarda la partita in diretta streaming.