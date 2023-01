Beppe Alfano | Mattarella | “Modello per generazioni di ogni tempo”

(Di domenica 8 gennaio 2023) ROMA – “Nel trentesimo anniversario dell’uccisione di, mi unisco al cordoglio dei familiari, ricordando il suo inestimabile impegno civico”. Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergionel giorno dell’anniversario della morta del cronista e corrispondente del quotidiano “La Sicilia” da Barcellona Pozzo di Gotto ucciso dalla mafia l’8 gennaio del 1993. “L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::su Borsellino: “Svelare gli oscuri tentativi di deviare le indagini” Elezioni politiche le ultime notizie di oggi Evo Morales Bolivia elezioni: risultati Salvini ribadisce: “Con le sanzioni Italia in ginocchio, ma non chiedo di toglierle” Toti vede i suoi dopo il flop elettorale: ...

Adnkronos

